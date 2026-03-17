В Кюстендил се проведе работна среща относно възможността за изграждане на подземно електрозахранване към Осоговската планина, което да замени съществуващото въздушно трасе, предаде ФОКУС. Срещата беше инициирана от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

"След близо 20 години за първи път всички туристически обекти в Осоговската планина работят. Това е ясен знак, че районът се възражда като туристическа дестинация. Ние като администрация работим активно за развитието на планината и за подобряване на условията за туризъм, а интересът от страна на посетители и инвеститори расте“, подчерта кметът.

Повод за срещата са дългогодишните проблеми с електрозахранването през зимния сезон. При обилни снеговалежи и паднали дървета често се стига до прекъсвания на тока именно в най-натоварените моменти, когато ски съоръженията трябва да функционират, което създава сериозни затруднения за туристическия сектор.

В срещата участваха представители на всички заинтересовани страни – собственици на туристически обекти в планината, представители на Ски център "Осогово", горските стопанства, Областно пътно управление, нови инвеститори, народни представители, Сдружението по туризъм, Туристическото дружество, експерти от Община Кюстендил, както и представители на електродружеството. На срещата бяха поканени и народните представители на област Кюстендил.

По време на срещата бе представен проект за закабеляване на съществуващото въздушно трасе – от района над село Богослов до последния трафопост при хижа "Три буки“. Данните показват, че близо 90% от авариите възникват именно в планинската част, което прави подземното захранване по-надеждно решение.

Предвижда се трасето да бъде реализирано на етапи, като се раздели на по-къси участъци с цел улесняване на процедурите по разрешаване и изпълнение. Идеята е кабелът да преминава по трасето на съществуващия път, което ще оптимизира строителните дейности и ще ограничи въздействието върху околната среда.

Предстои оглед на място, по време на който ще бъдат уточнени конкретните участъци и техническите решения.

Съществуващото въздушно трасе ще бъде запазено като резервен вариант при аварийни ситуации, но основният акцент ще бъде върху изграждането на подземното електрозахранване като по-сигурна и устойчива алтернатива.

Осигуряването на надеждно електрозахранване е ключова стъпка за устойчивото развитие на Осоговската планина и утвърждаването ѝ като модерен туристически център.