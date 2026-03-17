Огнян Атанасов.
"След близо 20 години за първи път всички туристически обекти в Осоговската планина работят. Това е ясен знак, че районът се възражда като туристическа дестинация. Ние като администрация работим активно за развитието на планината и за подобряване на условията за туризъм, а интересът от страна на посетители и инвеститори расте“, подчерта кметът.
Повод за срещата са дългогодишните проблеми с електрозахранването през зимния сезон. При обилни снеговалежи и паднали дървета често се стига до прекъсвания на тока именно в най-натоварените моменти, когато ски съоръженията трябва да функционират, което създава сериозни затруднения за туристическия сектор.
В срещата участваха представители на всички заинтересовани страни – собственици на туристически обекти в планината, представители на Ски център "Осогово", горските стопанства, Областно пътно управление, нови инвеститори, народни представители, Сдружението по туризъм, Туристическото дружество, експерти от Община Кюстендил, както и представители на електродружеството. На срещата бяха поканени и народните представители на област Кюстендил.
По време на срещата бе представен проект за закабеляване на съществуващото въздушно трасе – от района над село Богослов до последния трафопост при хижа "Три буки“. Данните показват, че близо 90% от авариите възникват именно в планинската част, което прави подземното захранване по-надеждно решение.
Предвижда се трасето да бъде реализирано на етапи, като се раздели на по-къси участъци с цел улесняване на процедурите по разрешаване и изпълнение. Идеята е кабелът да преминава по трасето на съществуващия път, което ще оптимизира строителните дейности и ще ограничи въздействието върху околната среда.
Предстои оглед на място, по време на който ще бъдат уточнени конкретните участъци и техническите решения.
Съществуващото въздушно трасе ще бъде запазено като резервен вариант при аварийни ситуации, но основният акцент ще бъде върху изграждането на подземното електрозахранване като по-сигурна и устойчива алтернатива.
Осигуряването на надеждно електрозахранване е ключова стъпка за устойчивото развитие на Осоговската планина и утвърждаването ѝ като модерен туристически център.
