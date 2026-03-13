ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна среща в областната управа на Кюстендил
© ФОКУС
По време на разговора бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с готовността и взаимодействието между институциите при възникване на бедствия, аварии и други извънредни ситуации. Сред основните теми беше функционирането на националната система за ранно предупреждение BG-ALERT, която има за цел своевременно да информира населението при риск.
Разгледани бяха възможностите за подобряване на координацията между институциите при използването на системата, както и значението ѝ за по-бързото и ефективно уведомяване на гражданите при възникване на опасност.
По време на срещата беше подчертано и значението на добрата комуникация между институциите, отговорни за защитата на населението, както и готовността им за реакция при кризисни ситуации.
Обсъдена беше и подготовката във връзка с провеждането на изборния процес. Областният управител Кристиян Иванчов посочи, че има добра координация между институциите, ангажирани с организацията на изборите, и благодари за добрия диалог.
Комисар Светослав Георгиев информира, че от страна на пожарната са осигурени 24-часови дежурства и са изготвени всички необходими нормативни документи, свързани с организацията и провеждането на изборите. По думите му ще бъде осигурено и допълнително захранване на Районна избирателна комисия, а наличната техника е в изправност. Съвместно с Областна дирекция на МВР – Кюстендил се извършват и проверки, свързани с подготовката за изборите.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха тяло на новородено бебе на сметище в Сливен
12:02 / 12.03.2026
Банско и Черна гора обменят туристически опит
17:23 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.