Готовността на институциите за реакция при кризисни ситуации и координацията по време на изборния процес бяха обсъдени на работна среща между областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов и директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил комисар Светослав Георгиев, предаде. В срещата участва и главният експерт в Областна администрация – Кюстендил Боян Милушев.По време на разговора бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с готовността и взаимодействието между институциите при възникване на бедствия, аварии и други извънредни ситуации. Сред основните теми беше функционирането на националната система за ранно предупреждение BG-ALERT, която има за цел своевременно да информира населението при риск.Разгледани бяха възможностите за подобряване на координацията между институциите при използването на системата, както и значението ѝ за по-бързото и ефективно уведомяване на гражданите при възникване на опасност.По време на срещата беше подчертано и значението на добрата комуникация между институциите, отговорни за защитата на населението, както и готовността им за реакция при кризисни ситуации.Обсъдена беше и подготовката във връзка с провеждането на изборния процес. Областният управител Кристиян Иванчов посочи, че има добра координация между институциите, ангажирани с организацията на изборите, и благодари за добрия диалог.Комисар Светослав Георгиев информира, че от страна на пожарната са осигурени 24-часови дежурства и са изготвени всички необходими нормативни документи, свързани с организацията и провеждането на изборите. По думите му ще бъде осигурено и допълнително захранване на Районна избирателна комисия, а наличната техника е в изправност. Съвместно с Областна дирекция на МВР – Кюстендил се извършват и проверки, свързани с подготовката за изборите.