Вандалска проява по пътя за хижа "Яворов" вдигна институциите на крак
Кметът на Община Разлог остро осъжда тази груба и недопустима вандалска проява. Умишленото унищожаване на общинско имущество е посегателство не само срещу природата, но и срещу всички граждани, които се стремят към подредена и зелена среда.
Важно е да се подчертае, че тези тополи имат ключово значение за района. Освен че допринасят за облагородяването на пътя, те са засадени и като снегозадържащо средство, което предпазва пътното трасе от зимни навявания и гарантира по-голяма безопасност и проходимост през тежките зимни месеци. Докато се стремим да надграждаме, подобни вандалски действия ни връщат болезнено назад.
Община Разлог вече е предприела всички необходими действия за установяване на извършителите, които ще бъдат подведени под отговорност за тази престъпна и напълно неприемлива постъпка.
"Призоваваме гражданите към активна позиция и сигнализиране при забелязване на подобни прояви. Заедно можем да опазим общото си природно и обществено богатство", допълват от Община Разлог.
