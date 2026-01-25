ЗАРЕЖДАНЕ...
Вандали вилняха из Симитли
"Няма как да остана безучастен, когато се извършва погром не толкова срещу общинското имущество, а най-вече срещу хората в нашата община Симитли. Възмутен и разочарован съм от подобно безумно поведение! Защото това е посегателство срещу всички нас, които искаме да живеем в по-добра среда, в по-красиви, подредени и зелени населени места. Да съсипеш нещо, което е направено от хората за хората, не е геройство, а проява на низки страсти. Вижте и снимките, които показват стореното зло. Каквото и още да кажа, ще е малко! Нека всеки от нас си направи изводите. Нека бъдем безкомпромисни към такива вандалски прояви, които са недопустими", допълва Апостолов.
