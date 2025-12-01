ЗАРЕЖДАНЕ...
Вандали изпотрошиха част от коледната украса в Разлог
Счупените и повредени фигури не са просто материална щета, а посегателство срещу усилията на всички, които работят за това градът ни да изглежда красив, подреден и празничен.
Кметът на Община Разлог, Красимир Герчев, изразява дълбокото си разочарование и категорично осъжда това недопустимо посегателство: "Подобни вандалски прояви са крайно недопустими. Това е грубо посегателство срещу общинско имущество, създадено с усилия и средства за радостта на всички жители и гости на Разлог.“
Предприети са всички необходими действия за установяване на извършителите. Уведомени са органите на РПУ – Разлог, а записите от камерите в парка ще бъдат прегледани. Лицата, отговорни за тази недопустима постъпка, ще бъдат подведени под отговорност.
Призоваваме гражданите към активна позиция и отговорност – заедно можем да опазим общинското имущество и да съхраним красивата и празнична обстановка в нашия град.
Община Разлог ще продължи да работи активно, за да създаде топла и приветлива атмосфера за празниците.
