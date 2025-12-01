В парка на Разлог бяха унищожени част от поставените коледни фигури. Тази вандалска проява представлява грубо посегателство срещу общинското имущество и демонстрира неуважение към труда и средствата, които се влагат, за да се подготви града за предстоящите Коледно-Новогодишни празници.Счупените и повредени фигури не са просто материална щета, а посегателство срещу усилията на всички, които работят за това градът ни да изглежда красив, подреден и празничен.Кметът на Община Разлог, Красимир Герчев, изразява дълбокото си разочарование и категорично осъжда това недопустимо посегателство: "Подобни вандалски прояви са крайно недопустими. Това е грубо посегателство срещу общинско имущество, създадено с усилия и средства за радостта на всички жители и гости на Разлог.“Предприети са всички необходими действия за установяване на извършителите. Уведомени са органите на РПУ – Разлог, а записите от камерите в парка ще бъдат прегледани. Лицата, отговорни за тази недопустима постъпка, ще бъдат подведени под отговорност.Призоваваме гражданите към активна позиция и отговорност – заедно можем да опазим общинското имущество и да съхраним красивата и празнична обстановка в нашия град.Община Разлог ще продължи да работи активно, за да създаде топла и приветлива атмосфера за празниците.