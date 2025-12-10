ЗАРЕЖДАНЕ...
ВФ "Неразделни" – 50 години в сърцето на Кюстендил
Ръководител и диригент на певческата формация е Веселка Петрова. Концертът е част от тържествата, провеждани през цялата 2025 година по повод 50-годишния юбилей на формацията, създадена през 1975 година.
Инициатори за създаването на формацията са група учителки по руски език начело с Виктория Димитрова и кюстендилският общественик Камен Очипалски. За първи ръководител на групата е поканена музикалният педагог Ангелина Милева. От 1986 година художествен ръководител на формацията е Веселка Петрова. Под нейното ръководство репертоарът и съставът на певческия колектив са обновени и обогатени.
През годините вокална формация "Неразделни“ е изнасяла концерти в Украйна, Русия, Сърбия, Северна Македония, Гърция, Унгария, Косово, Черна гора, Италия и други страни. Формацията е носител на множество награди от национални и международни фестивали и конкурси.
В момента ВФ "Неразделни“ поддържа богат репертоар от български хорови и популярни песни, обработки на български и руски народни песни, както и авторски произведения. В състава ѝ участват над 25 певици с различни професии, обединени от обща любов към музиката и песента, както гласи и техният припев:
"… и във празник, и във делник с песента сме неразделни“.
