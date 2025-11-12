ЗАРЕЖДАНЕ...
В симитлийско село отбелязват "Седмицата на сираците" с благотворителен турнир
©
Събитието има за цел да обедини жителите на селото и гостите в подкрепа на децата, лишени от родителски грижи, както и да насочи вниманието към тяхната нужда от подкрепа, обич и грижа. Турнирът ще се проведе в дух на спортменство, доброта и солидарност, а събраните средства ще бъдат дарени за инициативи, подпомагащи деца в неравностойно положение.
Всеки, който желае да се включи като участник, може да се запише на телефон: 0889 504 268 – Кристиян Крушов
Кметът Алекси Крънчов призовава всички жители и приятели на Долно Осеново да се включат активно в инициативата: "С малко усилие и много сърце можем заедно да променим нечий живот към по-добро.“
Още от категорията
/
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.