Кметството в село Долно Осеново организира благотворителен футболен турнир по случай "Седмицата на сираците“, който ще се проведе на 23 ноември 2025 година (неделя) от 12:00 часа.Събитието има за цел да обедини жителите на селото и гостите в подкрепа на децата, лишени от родителски грижи, както и да насочи вниманието към тяхната нужда от подкрепа, обич и грижа. Турнирът ще се проведе в дух на спортменство, доброта и солидарност, а събраните средства ще бъдат дарени за инициативи, подпомагащи деца в неравностойно положение.Всеки, който желае да се включи като участник, може да се запише на телефон: 0889 504 268 – Кристиян КрушовКметът Алекси Крънчов призовава всички жители и приятели на Долно Осеново да се включат активно в инициативата: "С малко усилие и много сърце можем заедно да променим нечий живот към по-добро.“