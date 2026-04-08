Арестуваха 38-годишен мъж от симитлийско село, защото ударил шамар на дете. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР- Благоевград.

Инцидентът е станал около 18.30 часа вчера. По първоначални данни мъжът, който е от село Полена, по време на игра на стадиона в селото е ударил шамар в областта на лицето на 10-годишно момче от същото село.

За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.