Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В село Скриняно беше открита впечатляваща изложба от 37 везбени гоблена, създадени по мотиви от автентични български шевици, предаде "Фокус“. Събитието, организирано от читалище "Стоян Венев“, предизвика силен интерес сред местните жители и всички ценители на традиционното народно изкуство.

Експозицията представя богатството и разнообразието на българските шевици – от характерните шопски орнаменти и топлите пирински цветови композиции до древни символи на закрила, плодородие и благоденствие, вплитани в народните носии през вековете. Всеки гоблен е изработен с търпение, прецизност и искрено уважение към българското културно наследство.

Организаторите изказаха специална благодарност към Стефка Михайлова, наричана от местните "Пазителката на шевиците“, за нейния принос към съхраняването и популяризирането на традиционните български мотиви.

Изложбата е отворена за посещения и обещава да бъде емоционален и вдъхновяващ мост между миналото и съвременния човек.