В село Скриняно беше открита впечатляваща изложба от 37 везбени гоблена, създадени по мотиви от автентични български шевици, предаде. Събитието, организирано от читалище "Стоян Венев“, предизвика силен интерес сред местните жители и всички ценители на традиционното народно изкуство.Експозицията представя богатството и разнообразието на българските шевици – от характерните шопски орнаменти и топлите пирински цветови композиции до древни символи на закрила, плодородие и благоденствие, вплитани в народните носии през вековете. Всеки гоблен е изработен с търпение, прецизност и искрено уважение към българското културно наследство.Организаторите изказаха специална благодарност към Стефка Михайлова, наричана от местните "Пазителката на шевиците“, за нейния принос към съхраняването и популяризирането на традиционните български мотиви.Изложбата е отворена за посещения и обещава да бъде емоционален и вдъхновяващ мост между миналото и съвременния човек.