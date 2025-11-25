ЗАРЕЖДАНЕ...
В село Скриняно подредиха изложба "Багри на шевицата"
Експозицията представя богатството и разнообразието на българските шевици – от характерните шопски орнаменти и топлите пирински цветови композиции до древни символи на закрила, плодородие и благоденствие, вплитани в народните носии през вековете. Всеки гоблен е изработен с търпение, прецизност и искрено уважение към българското културно наследство.
Организаторите изказаха специална благодарност към Стефка Михайлова, наричана от местните "Пазителката на шевиците“, за нейния принос към съхраняването и популяризирането на традиционните български мотиви.
Изложбата е отворена за посещения и обещава да бъде емоционален и вдъхновяващ мост между миналото и съвременния човек.
