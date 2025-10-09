В село Цървеняно изнасят водопровод от частни имоти

© Фокус Архив Водното дружество в Кюстендил, съвместно с Общината, продължава работа относно разрешаване на проблема с липсата на водоподаване към някои от абонатите в село Цървеняно. От "Кюстендилска вода“ съобщиха за "Фокус", че дружеството, като оператор на територията на област Кюстендил, поддържа изградената водопроводна мрежа в селото, предадена за експлоатация от собственика – Община Кюстендил.



Дружеството не е консолидиран на 100% оператор на територията на област Кюстендил и съответно няма възможност за самостоятелно кандидатстване за финансиране на проектиране и изграждане на обекти от ВиК инфраструктурата.



През месец юли екипите са отстранили две аварии, като същевременно е промит водопроводът.



Констатацията е, че водата, предназначена за питейно-битови нужди, се използва и за поливане, което пряко влияе върху недостига и през сухите сезони и при намален дебит, нарушава възможността за осигуряване на непрекъснат режим на водоснабдяване.



Направените инвестиции във водопроводната мрежа на село Цървеняно, в периода от 2022 година до 2024 година, са в размер на 6 678.57 лв.



От дружеството посочват, че съвместно с Община Кюстендил е направен обход на трасето и е фиксиран участък от водопроводната мрежа, преминаващ през частни имоти, който от понеделник ще бъде изнесен в уличната регулационна линия.