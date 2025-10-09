ЗАРЕЖДАНЕ...
|В село Цървеняно изнасят водопровод от частни имоти
Дружеството не е консолидиран на 100% оператор на територията на област Кюстендил и съответно няма възможност за самостоятелно кандидатстване за финансиране на проектиране и изграждане на обекти от ВиК инфраструктурата.
През месец юли екипите са отстранили две аварии, като същевременно е промит водопроводът.
Констатацията е, че водата, предназначена за питейно-битови нужди, се използва и за поливане, което пряко влияе върху недостига и през сухите сезони и при намален дебит, нарушава възможността за осигуряване на непрекъснат режим на водоснабдяване.
Направените инвестиции във водопроводната мрежа на село Цървеняно, в периода от 2022 година до 2024 година, са в размер на 6 678.57 лв.
От дружеството посочват, че съвместно с Община Кюстендил е направен обход на трасето и е фиксиран участък от водопроводната мрежа, преминаващ през частни имоти, който от понеделник ще бъде изнесен в уличната регулационна линия.
