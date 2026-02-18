Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – Кюстендил продължава участието си в националната информационна кампания "НЗОК за теб“, предаде. През изминалата година експертният екип на институцията, включващ юрисконсулт и специалисти от отдел "Договаряне и контрол“, е провел информационни срещи на различни места в областта.Посещения са осъществени в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода“ и в регионалната структура на Съюза на инвалидите в България, като основен акцент е бил поставен върху достъпа до помощни средства и правата на хората с увреждания.Среща е проведена и с ученици от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“ в Кюстендил, на която са били разяснени въпроси, свързани със здравното осигуряване и електронните услуги. Информационни беседи са организирани и в селата Лозно, Слокощица, Пиперков чифлик, Червен бряг, Радловци и Коняво, както и в клуб "Ракла“ и клуб "Сибир“ в Кюстендил. Темите са били насочени към профилактиката, денталната помощ и задълженията на личния лекар.По време на срещите гражданите са получили указания за работа с приложението "еЗдраве“ и информация за актуални фишинг измами, използващи името на институцията.През настоящата година РЗОК – Кюстендил предвижда разширяване на географския обхват на кампанията чрез посещения в пенсионерски клубове и домове за възрастни хора в по-малките общини. Планирани са срещи с представители на спортни клубове, както и ежемесечни изявления пред местните медии относно промени в дейностите и правата на пациентите. Ще бъдат организирани и разяснителни инициативи за Европейската здравноосигурителна карта и реда за нейното издаване.От институцията заявяват, че целта е жителите на областта да бъдат по-добре информирани и да получават съдействие по конкретни казуси, свързани със здравното осигуряване.