Общините на територията на област Кюстендил ще бъдат партньори на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил по проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“, предадеЦелта на проекта е да се повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации, както и за отстраняване на последиците от тях. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на капацитета на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ и на доброволните формирования към общините в областта.Изпълнението на операцията ще допринесе за по-ефективна защита на населението, изградената инфраструктура и околната среда. Акцент е поставен върху укрепването на капацитета на екипите на регионално и местно ниво чрез специализирани обучения, практически тренировки и учения, както и чрез проучване и прилагане на утвърдени международни практики.Проектът предвижда и дейности за повишаване на информираността и популяризиране на работата на доброволните формирования, създадени към общините. Целта е да се подпомогне набирането на нови доброволци, които да участват в аварийно-спасителни дейности при възникване на кризисни ситуации и при ликвидиране на последиците от тях.Допустимите за финансиране дейности включват повишаване на капацитета и готовността на РД ПБЗН и доброволните формирования чрез осигуряване на специализирано оборудване и защитни средства, участие в международни обучения и учения, както и провеждане на информационни кампании за привличане и обучение на доброволци.