Светна кръстът над Дупница на вечерието на Великден. За ФОКУС от Община Дупница съобщиха, че големият кръст над града вече е осветен. Той е издигнат в района на Дупнишката крепост, известна още като "Кулата“, и през последните години е бил в тъмнина.

От общинската администрация са се постарали християнският символ да светне в навечерието на един от най-големите християнски празници. "Нека той бди над всички дупничани и гости на града“, посочиха от Общината.

Велика събота е последният ден от Страстната седмица, предшестващ Великден. Това е и последният ден, в който могат да се боядисват яйца.

Църквата прославя Велика събота като "най-благословения седми ден“, защото това е денят, в който Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и подготвя Възкресението.