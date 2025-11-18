На 15 ноември семействата от цялата община отбелязаха своите юбилейни годишнини от брака. В тържествена атмосфера те се събраха, за да отпразнуват един от най-вълнуващите и обичани празници – честването на Сребърни, Златни и Диамантени сватби.Семействата бяха приветствани с традиционна китка здравец и заедно преминаха под празничната арка – по пътя отново към заветното "ДА“. Юбилярите се подписаха в летописната книга на Община Разлог и подновиха своите брачни обети – след 25, 50 и 60 години споделена вярност, обич и отдаденост.Особено емоционален момент настъпи, когато символите на любовта – хлябът и огънят – преминаха от ръцете на диамантените юбиляри - сем.Бащенски към златните - сем. Копанарови след това към сребърните – сем.Велеви, а накрая достигнаха до най-младото семейство в Разлог – семейство Коцакови. Така бе предадено посланието за приемственост, за силата на традицията и за това огънят на семейното единство да продължи да озарява поколенията."Този ден е един от най-светлите дни в нашия календар. Днес, във времена, изпълнени с предизвикателства, именно семейството е нашата сила и подслон. Този ден е израз на преклонение пред българското семейство“– сподели кумът на сватбите Красимир Герчев.Община Разлог поздравява всички юбиляри и им пожелава здраве, благополучие и още дълги години, изпълнени с обич и взаимна подкрепа. Нека техният пример бъде вдъхновение за всички млади семейства в нашата общност.