В дупнишкото село Яхиново ремонтират основна улица

© Фокус В село Яхиново стартира основният ремонт на улица "Река Джубрена“, съобщиха от Община Дупница. Улицата е с вече подменен водопровод, но настилката ѝ е в силно амортизирано състояние – с множество неравности, коловози и дупки. Пътното платно до този момент не е било оформено и е затруднявало движението на пешеходци и автомобили.



"В началото на строително-ремонтните дейности на място присъстваха кметът на община Дупница Първан Дангов и заместник-кметът Бойко Христов. Те се запознаха с хода на подготовката и обсъдиха с изпълнителя организацията на работа и сроковете за изпълнение“, допълниха от Общината.



От общинската администрация призовават жителите на Яхиново и водачите на моторни превозни средства да проявят търпение и разбиране по време на ремонтните дейности, както и да спазват въведената временна организация на движението.



След приключване на ремонта улица "Река Джубрена“ ще бъде с обновена настилка, което ще осигури по-безопасно и удобно придвижване за жителите и гостите на селото.