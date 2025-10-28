ЗАРЕЖДАНЕ...
|В дупнишкото село Яхиново ремонтират основна улица
"В началото на строително-ремонтните дейности на място присъстваха кметът на община Дупница Първан Дангов и заместник-кметът Бойко Христов. Те се запознаха с хода на подготовката и обсъдиха с изпълнителя организацията на работа и сроковете за изпълнение“, допълниха от Общината.
От общинската администрация призовават жителите на Яхиново и водачите на моторни превозни средства да проявят търпение и разбиране по време на ремонтните дейности, както и да спазват въведената временна организация на движението.
След приключване на ремонта улица "Река Джубрена“ ще бъде с обновена настилка, което ще осигури по-безопасно и удобно придвижване за жителите и гостите на селото.
