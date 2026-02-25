В Дупница ще бъдат извършени дейности по почистване и облагородяване на терена в прилежащите площи на градската градина под Часовниковата кула, предаде. Инициативата е част от усилията за поддържане на зелените зони и създаване на по-приветлива градска среда.Планираните дейности включват премахване на сухи клони по дърветата и почистване на храстовата растителност. Мярката се предприема както с цел повишаване на безопасността на гражданите, така и за подобряване на естетическия облик на района, който е сред предпочитаните места за разходка и отдих.Във връзка с работата на терен е възможно временно ограничаване на пешеходното преминаване по стълбите откъм "Ятачката“, за да бъде гарантирана сигурността на преминаващите по време на почистването.От Община Дупница апелират към гражданите за разбиране и съдействие, както и за повишено внимание в района до приключване на дейностите.