В центъра на Дупница премахват опасни дървета и клони
Планираните дейности включват премахване на сухи клони по дърветата и почистване на храстовата растителност. Мярката се предприема както с цел повишаване на безопасността на гражданите, така и за подобряване на естетическия облик на района, който е сред предпочитаните места за разходка и отдих.
Във връзка с работата на терен е възможно временно ограничаване на пешеходното преминаване по стълбите откъм "Ятачката“, за да бъде гарантирана сигурността на преминаващите по време на почистването.
От Община Дупница апелират към гражданите за разбиране и съдействие, както и за повишено внимание в района до приключване на дейностите.
