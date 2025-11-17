ЗАРЕЖДАНЕ...
В благоевградското село Българчево ще се проведе информационна среща по проект за безплатна подмяна на старите печки на дърва с по-екологични алтернативи
По време на инициативата експерти от общинската администрация ще представят условията за кандидатстване, нужната документация и отделните етапи от реализирането на проекта. Присъстващите ще имат възможност да получат индивидуални консултации, както и съдействие при попълване на заявления за подмяна на уредите с климатици, термопомпи или пелетни отоплителни системи.
Инициативата има за цел да подпомогне домакинствата, като същевременно допринася за по-чист въздух, намаляване на вредните емисии и по-ниски разходи за отопление.
Предвижда се и предоставяне на фотоволтаични системи до 4 kW на енергийно уязвими семейства, които са получавали целева помощ за отопление през предходен или настоящ отоплителен сезон.
Следващата информационна среща е насрочена за 26 ноември 2025 г. (сряда) и ще се проведе в Кметството на село Изгрев, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и стъпките за кандидатстване.
Проектът е част от дългосрочните усилия на Община Благоевград за осигуряване на по-добро качество на атмосферния въздух, по-здравословна среда и по-висок стандарт на живот за гражданите.
Допълнителна информация и образци на документи са достъпни на:
https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh
Проект № BG16FFPR002-5.002-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, осъществяван по процедура № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет.
