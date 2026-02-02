За поредна година в кюстендилското село Жабокрът ще бъде отбелязан традиционният празник Петльовден, предаде. Началото на празничните прояви е в 13.00 часа на 2 февруари – Сретение Господне. Мъжете от селото отново ще се съберат край река Струма, за да почетат празника на мъжката рожба и мъжкото начало в българския род.От поколения в Жабокрът се предава традицията за отбелязване на Петльовден, дълбоко вкоренена в народната памет и съхранена като символ на закрила и продължение на рода. И тази година ще бъдат приети нови членове в действащото сдружение "Петльовден“, което пази и популяризира обичая.Историческите предания свързват празника с времето на османското владичество и събирането на най-тежкия данък за българския народ – кръвния данък, при който малки момчета са били отнемани от семействата си, за да бъдат обучавани за еничари или изпращани на служба в Османската империя.Според едно от най-разпространените поверия смела българка укрила мъжкото си чедо и отказала да го предаде на османските власти. Заплашена, че ако не го даде, детето ще бъде заклано, тя отвърнала, че сама би го пожертвала, но няма да го предаде. През нощта жената извела и скрила детето си далеч от селото, а в полунощ заклала петел на прага на къщата си и опръскала с кръвта му навред.На сутринта, когато османците се върнали, останали стъписани от видяното и повече не събирали момчета за еничари от селото. Оттогава до днес денят се отбелязва като празник на мъжката рожба и на мъжкото начало в българския род, а в чест на петела празникът получава името Петльовден.По традиция принесеният в жертва петел се изхвърля ритуално извън двора, след което се прибира и се вари цял. Свареното месо се раздава на съседи и близки за здраве и благополучие на мъжките деца в дома, като символ на живот, сила и продължение на рода.