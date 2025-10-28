В Соволяно започна почистване на деретата и речните корита

© Фокус В кюстендилското село Соволяно започна почистване на деретата и речните корита заради намалена проводимост и риск от наводнения, съобщи пред журналисти кметът Пламен Илиев, предаде "Фокус“. В участъците са установени паднали дървета, натрупани земни маси и отпадъци в коритата на реките Бистрица и Егълница. Предвижда се косене на растителност, изрязване на дървета и извозване на натрупаните утайки.



Проблемен пътен участък на главната улица в селото също ще бъде отводнен, като се планира изграждане на нови шахти и канали. По думите на кмета жителите активно се включват в почистването, за да предотвратят бъдещи наводнения и инциденти.



"Трябва да се мисли предварително. Жителите на Соволяно активно се включват в почистването, защото го правят за своето собствено спокойствие. Ако не се действа навреме, при силни валежи водата може да стигне до домовете им. Работата е трудоемка, защото всичко трябва да се изнесе от коритото, но ще се справим“, обобщи кметът Пламен Илиев.