Нов дигитален клуб отвори врати в читалище "Просветен лъч-1905“ в Сапарева баня, предаде. Клубът предоставя на местната общност модерно пространство за достъп до технологии, знания и електронни услуги.Клубът е създаден по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инициативата се реализира по процедура за изграждане на мрежа от дигитални клубове“ и има за цел да насърчи дигиталната грамотност и активното участие на гражданите в съвременната цифрова среда.В новообособеното пространство са осигурени компютри, високоскоростен интернет и необходимото техническо оборудване за работа, обучение и използване на електронни административни услуги. Клубът ще подпомага както млади хора, така и възрастни граждани, които желаят да повишат своите дигитални умения.Дигиталният клуб се намира в киносалона на читалището и ще работи всеки делничен ден. Достъпът до услугите е свободен и безплатен., а ръководството на читалището отправя покана към всички жители и гости на Сапарева баня да посетят новото пространство и да се възползват от възможностите, които то предлага.