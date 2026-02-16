ЗАРЕЖДАНЕ...
В Сапарева баня заработи дигитален клуб
© ФОКУС
Клубът е създаден по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инициативата се реализира по процедура за изграждане на мрежа от дигитални клубове“ и има за цел да насърчи дигиталната грамотност и активното участие на гражданите в съвременната цифрова среда.
В новообособеното пространство са осигурени компютри, високоскоростен интернет и необходимото техническо оборудване за работа, обучение и използване на електронни административни услуги. Клубът ще подпомага както млади хора, така и възрастни граждани, които желаят да повишат своите дигитални умения.
Дигиталният клуб се намира в киносалона на читалището и ще работи всеки делничен ден. Достъпът до услугите е свободен и безплатен., а ръководството на читалището отправя покана към всички жители и гости на Сапарева баня да посетят новото пространство и да се възползват от възможностите, които то предлага.
Още от категорията
/
Фотографска изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА" представя уникалната традиция през обектива на седем българи
13.02
Археологически музей – Сандански подписа договор за изпълнение на проект "Пътуване без граници – от богата история до технологично бъдеще"
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Силна градушка край Кюстендил
16:06 / 15.02.2026
Обстановката в Петричко се усложнява заради продължаващия дъжд
12:21 / 15.02.2026
Мъж загина при пожар в Трън
09:00 / 15.02.2026
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:21 / 14.02.2026
"Увлечен е по будизма": Мъжът, намушкал трима в столичния кв. "По...
16:53 / 14.02.2026
НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи в Благоевград утр...
13:05 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.