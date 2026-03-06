Реставрация на Източната порта на античния град Германея предстои в Сапарева баня, предаде. Първа стъпка към реализацията на намерението е придобиването на собственост върху целия терен, в който се намира археологическият обект.С решение на Общинския съвет беше одобрена замяна, с която се прекратява съсобствеността между Община Сапарева баня и физическо лице, притежаващо част от имота. По този начин общината ще придобие изцяло терена, където се намира Източната порта на античния град.В замяна Общината ще предостави имот с бившето читалище в село Овчарци. Сградата е стара – построена през 60-те–70-те години на миналия век, и в момента е неизползваема."Убеден съм, че решението на Общинския съвет ще доведе до съществена промяна на облика на община Сапарева баня в сферата на туризма и благоустройството. С придобиването на собствеността ще се изчисти статутът на имота, в който се намира Източната порта на античния град Германея. Така вече може да бъдат внесени издадената виза и проектът отново в Министерството на културата и евентуално да бъдат одобрени за реставрацията, консервацията и експонирането на част от античния град“, каза кметът на курортната община Калин Гелев.