В Сапарева баня ще ремонтират улици и тротоари
Договорите предвиждат реконструкция и основен ремонт на улици и тротоари в град Сапарева баня, селата Ресилово, Сапарево и Овчарци, включително съоръженията и принадлежностите към тях. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ варира от 681 267 до 1 341 399 лв., а срокът за изпълнение на всеки проект е 36 месеца от подписването на договорите.
Чрез реализацията на проектите общината цели цялостно подобряване на качеството на живот на населението, осигуряване на съвременна, безопасна и достъпна инфраструктура, както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до основни обществени услуги. Инвестициите се очаква да създадат предпоставки за устойчиво социално и икономическо развитие на територията на общината.
