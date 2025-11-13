Община Сапарева баня ще ремонтира улици и тротоари в четири населени места, предаде. В изпълнение на приоритетите си за подобряване на публичната инфраструктура и жизнената среда, Община Сапарева баня сключи четири административни договора с Държавен фонд "Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., по интервенция II.Г.6 за инвестиции в основни услуги и дребна инфраструктура в селските райони.Договорите предвиждат реконструкция и основен ремонт на улици и тротоари в град Сапарева баня, селата Ресилово, Сапарево и Овчарци, включително съоръженията и принадлежностите към тях. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ варира от 681 267 до 1 341 399 лв., а срокът за изпълнение на всеки проект е 36 месеца от подписването на договорите.Чрез реализацията на проектите общината цели цялостно подобряване на качеството на живот на населението, осигуряване на съвременна, безопасна и достъпна инфраструктура, както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до основни обществени услуги. Инвестициите се очаква да създадат предпоставки за устойчиво социално и икономическо развитие на територията на общината.