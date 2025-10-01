ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Сапарева баня подобряват инфраструктурата за минерална вода
Водосвет за здраве и успех отслужи отец Димитър Филибев. А гости на церемонията бяха: областният управител инж. Методи Чимев, народните представители Христо Терзийски и Иван Ибришимов. На първата копка присъстваха още: председателят на ОбС - Сапарева баня Костадин Николов, зам.-кметовете Михаела Динева, Илияна Базиргянова и Силвия Иванова, както и служители на администрацията в Сапарева баня.
Обектът е съфинансиран от Националния доверителен екофонд, обясни кметът Калин Гелев и припомни, че преди пет години бяха изградени резервоари за минерална вода, а с този сега ще се надгради и подобри инфраструктурата.
"С реализирането на този проект ще се даде възможност водата от 103-градусовия Гейзер да блика по естествен начин, ще покажем естествената красота на този феномен", обясни кметът.
Гелев посочи, че срокът за изпълнение на обекта е около 300 работни дни, а мястото, където ще бъде изграден резервоарът, е Северно от Амфитеатъра в парка. “В този резервоар водата ще постъпва по естествен начин", подчерта Гелев.
"Природен феномен е, защото горещата вода блика, както си реши природата. Хубаво е, че вече ще знаем и точно какви количества постъпват в този резервоар и какъв е дебитът на нашето находище, без да има човешка намеса", поясни още градоначалникът.
Той призова жителите и гостите на Сапарева баня за търпение, защото, докато текат строително-монтажните дейности, паркът няма да бъде достъпен напълно. "Когато вървим ръка за ръка, ще постигаме още много успехи, с които да се гордеем", завърши Гелев и изказа специални благодарности за подкрепата, оказана от страна на депутата Христо Терзийски и областния управител инж. Чимев.
