В Сапарева баня бранят общинското си ВиК дружество

© Фокус Архив Жителите на Сапарева баня подготвят протест в защита на общинското ВиК дружество, предаде "Фокус“. Недоволството им е провокирано от текстове в приетия на първо четене в Народното събрание законопроект за водоснабдяването и канализацията, които предвиждат задължителното присъединяване на общинските ВиК дружества към регионалните водни асоциации на обособената територия.



Протестът ще се проведе на 29 октомври от 18.00 часа пред сградата на Общината. "Събираме се мирно и спокойно, за да покажем, че Сапарева баня има глас и че не одобряваме решения, взимани без съгласието на хората. Протестът ще бъде спокоен, без партийни символи и без провокации“, посочват организаторите.



Сапарева баня е единствената община в област Кюстендил със собствена водна структура, която обслужва местното население и не е част от обособената ВиК територия.



Според членовете на създадения Инициативен комитет, евентуалното присъединяване към регионалната асоциация ще влоши качеството на ВиК услугите в общината. Те предупреждават, че печелившото общинско дружество може да се окаже в затруднено финансово положение, а цената на водата за питейно-битови нужди да се повиши значително.



Основните цели на протеста са да се запази ВиК "Паничище“ като местен оператор, да се гарантира качествено и достъпно обслужване на жителите и техният глас да бъде чут от институциите преди вземането на окончателно решение.