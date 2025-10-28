Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
В Сапарева баня бранят общинското си ВиК дружество
Автор: Венцислав Илчев 08:25Коментари (0)60
© Фокус
Архив
Жителите на Сапарева баня подготвят протест в защита на общинското ВиК дружество, предаде "Фокус“. Недоволството им е провокирано от текстове в приетия на първо четене в Народното събрание законопроект за водоснабдяването и канализацията, които предвиждат задължителното присъединяване на общинските ВиК дружества към регионалните водни асоциации на обособената територия.

Протестът ще се проведе на 29 октомври от 18.00 часа пред сградата на Общината. "Събираме се мирно и спокойно, за да покажем, че Сапарева баня има глас и че не одобряваме решения, взимани без съгласието на хората. Протестът ще бъде спокоен, без партийни символи и без провокации“, посочват организаторите.

Сапарева баня е единствената община в област Кюстендил със собствена водна структура, която обслужва местното население и не е част от обособената ВиК територия.

Според членовете на създадения Инициативен комитет, евентуалното присъединяване към регионалната асоциация ще влоши качеството на ВиК услугите в общината. Те предупреждават, че печелившото общинско дружество може да се окаже в затруднено финансово положение, а цената на водата за питейно-битови нужди да се повиши значително.

Основните цели на протеста са да се запази ВиК "Паничище“ като местен оператор, да се гарантира качествено и достъпно обслужване на жителите и техният глас да бъде чут от институциите преди вземането на окончателно решение.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: