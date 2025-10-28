ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Сапарева баня бранят общинското си ВиК дружество
Протестът ще се проведе на 29 октомври от 18.00 часа пред сградата на Общината. "Събираме се мирно и спокойно, за да покажем, че Сапарева баня има глас и че не одобряваме решения, взимани без съгласието на хората. Протестът ще бъде спокоен, без партийни символи и без провокации“, посочват организаторите.
Сапарева баня е единствената община в област Кюстендил със собствена водна структура, която обслужва местното население и не е част от обособената ВиК територия.
Според членовете на създадения Инициативен комитет, евентуалното присъединяване към регионалната асоциация ще влоши качеството на ВиК услугите в общината. Те предупреждават, че печелившото общинско дружество може да се окаже в затруднено финансово положение, а цената на водата за питейно-битови нужди да се повиши значително.
Основните цели на протеста са да се запази ВиК "Паничище“ като местен оператор, да се гарантира качествено и достъпно обслужване на жителите и техният глас да бъде чут от институциите преди вземането на окончателно решение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: