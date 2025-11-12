"Тринити Кепитъл“ направи символична първа копка на своя нов ритейл парк от веригата XOPark в гр. Сандански.Mестоположението на XOPark Sandanski на ул. "Свобода“ № 53 е стратегически избрано. Локацията на входа на града от АМ "Струма“ и в близост до автогарата е с бърз и лесен достъп. На пешеходно разстояние от XOPark Sandanski се намира гордостта на санданчани - модерната спортна зала "Сандански“, в която се провеждат локални и регионални състезания и турнири. А съседна на бъдещия ритейл парк е установената сред граждани и гости на града търговска зона на Kaufland. Двата търговски проекта ще се допълват, като по този начин ще предложат на клиентите още по-пълноценно пазаруване за цялото семейство.Kлючовата инвестиция в регионалната търговска инфраструктура е с обща търговска площ от 12 000 кв. м, 2 200 кв. м. от които са отредени на една от водещите вериги за бързооборотни стоки Lidl. XOPark Sandanski ще приюти над 20 търговски обекти на водещи международни марки. Сред брандовете, които се очаква да отворят в ритейл парка, някои с първи магазин в града, са европейски гигант за обувки, чанти и аксесоари, лидер за мъжка, дамска и детска мода, водеща марка в сектора на нехранителните стоки, оптика, дрогерия, аптека, както и изцяло нов за страната оператор. 240 паркоместа ще гарантират удобен достъп за всички посетители.Ритейл паркът е проектиран частично на две нива, като горното ще има директен пешеходен достъп от улицата. Търговската площ на ниво +1 е предвидена за заведения за хранене, кафетерия, магазини за услуги – пространства, които ще допълват търговското и социално изживяване в XOPark Sandanski. С цел по-тясна интеграция с местната икономика, екипът на инвестиционната компания е отворен към партньорства с местни оператори и бизнеси."Амбицията ни е не просто да изградим поредния търговски комплекс, а да създадем дестинация от ново поколение – място, което отговаря на нуждите и очакванията на съвременния клиент и предлага истинско изживяване,“ коментира Стоян Колев, Изпълнителен директор на "Тринити Кепитъл“."Мотото на бранда XOPark – "Ритейл паркове за хората.“ – е в основата на нашата философия. Именно около този принцип изграждаме стратегията и концепцията на проекта, защото хората са в центъра на всичко, което правим. Санданчани заслужават модерно и удобно място за пазаруване и за свободно време и XOPark Sandanski цели да бъде това пространство за жителите и гостите на града.“Изпълнител на първа фаза от строителните дейности е "Пътно поддържане - Сандански“ ЕООД, а главен проектант на ритейл парка е "ИПА Архитекти“.