В Сандански става все по-зелено
Днес в Сандански бяха засадени десетки нови дръвчета по бул. "Свобода“, ул. "Чудомир Кантарджиев“, района на "Петлето“ и други зелени площи в града.
Инициативата е част от усилията за облагородяване на градската среда и създаване на по-приятна и здравословна среда за живот.
Засадени бяха разнообразни видове, сред които червенолистна слива, американски червен дъб, сребрист смърч и други дървесни видове, подходящи за градска среда.
Предстои засаждането на още дървета в различни райони на Сандански, като Алея на дипломата, парк "Свети Врач“ и други обществени пространства.
Община Сандански продължава своята политика за по-зелен град, като призовава всички граждани да пазят новозасадените дръвчета.
