Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Звено "Озеленяване" към община Сандански засадиха нови дръвчета в различни части на града.

Днес в Сандански бяха засадени десетки нови дръвчета по бул. "Свобода“, ул. "Чудомир Кантарджиев“, района на "Петлето“ и други зелени площи в града.

Инициативата е част от усилията за облагородяване на градската среда и създаване на по-приятна и здравословна среда за живот.

Засадени бяха разнообразни видове, сред които червенолистна слива, американски червен дъб, сребрист смърч и други дървесни видове, подходящи за градска среда.

Предстои засаждането на още дървета в различни райони на Сандански, като Алея на дипломата, парк "Свети Врач“ и други обществени пространства.

Община Сандански продължава своята политика за по-зелен град, като призовава всички граждани да пазят новозасадените дръвчета.