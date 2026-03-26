Звено "Озеленяване" към община Сандански засадиха нови дръвчета в различни части на града.Днес в Сандански бяха засадени десетки нови дръвчета по бул. "Свобода“, ул. "Чудомир Кантарджиев“, района на "Петлето“ и други зелени площи в града.Инициативата е част от усилията за облагородяване на градската среда и създаване на по-приятна и здравословна среда за живот.Засадени бяха разнообразни видове, сред които червенолистна слива, американски червен дъб, сребрист смърч и други дървесни видове, подходящи за градска среда.Предстои засаждането на още дървета в различни райони на Сандански, като Алея на дипломата, парк "Свети Врач“ и други обществени пространства.Община Сандански продължава своята политика за по-зелен град, като призовава всички граждани да пазят новозасадените дръвчета.