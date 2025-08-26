Новини
В Самораново удрят първа копка за ремонт на водопроводната мрежа
Автор: Венцислав Илчев 17:38
© Фокус
В дупнишкото село Самораново ще стартира дългоочаквания проект за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа. Това съобщи на пресконференция кметът на Община Дупница Първан Дангов, предаде "Фокус“. Началото на официалната церемония на 27 август от 13.00 часа.

"Имаме споразумение подписано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Преведена е сумата по аванса, около 1,3 млн. лева. Фирмата ще започне същинските строително-ремонтни работи по подмяната на водопровода. Това ще наложи временна организация на движението по улиците в селото и поетапно спиране на водата в някои части на селото, но това ще бъде щадящо за жителите. Имаме уверение от фирмата, че ще се подменят на малки части водопроводите и отклоненията“, каза кметът Първан Дангов.

В утрешния ден ще има още една първа копка. Тя ще бъде на улица "Фенерка“ и е част от реализирания проект по Програмата за трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония, Община Крива Паланка. Проектът, чиито старт ще бъде даден от 10.00 часа, касае изграждането на нови зелени площи, както и реконструиране на стари градинки.

Кметът на Дупница информира, че Общината е получила финансиране от страна на ПУДООС за изграждането на клетка на депото за твърди битови отпадъци край село Джерман. Общата сума е 4,3 млн. лева. Предстои обявяването на процедура по Закона за обществените поръчки. На 10 септември ще има комисия по приемане на изградената сепарираща инсталация.







