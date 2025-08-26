ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Самораново удрят първа копка за ремонт на водопроводната мрежа
"Имаме споразумение подписано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Преведена е сумата по аванса, около 1,3 млн. лева. Фирмата ще започне същинските строително-ремонтни работи по подмяната на водопровода. Това ще наложи временна организация на движението по улиците в селото и поетапно спиране на водата в някои части на селото, но това ще бъде щадящо за жителите. Имаме уверение от фирмата, че ще се подменят на малки части водопроводите и отклоненията“, каза кметът Първан Дангов.
В утрешния ден ще има още една първа копка. Тя ще бъде на улица "Фенерка“ и е част от реализирания проект по Програмата за трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония, Община Крива Паланка. Проектът, чиито старт ще бъде даден от 10.00 часа, касае изграждането на нови зелени площи, както и реконструиране на стари градинки.
Кметът на Дупница информира, че Общината е получила финансиране от страна на ПУДООС за изграждането на клетка на депото за твърди битови отпадъци край село Джерман. Общата сума е 4,3 млн. лева. Предстои обявяването на процедура по Закона за обществените поръчки. На 10 септември ще има комисия по приемане на изградената сепарираща инсталация.
