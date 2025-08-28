ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Рилския манастир с панихида в памет на цар Борис ІІІ
За да почетат паметта на цар Борис ІІІ присъстваха и миряни от различни краища на страната.
На 28 август, 1943 година от този свят се пресели българският цар Борис III. По негово изрично желание той е погребан в съборния храм на Рилския манастир, в южния параклис в главния съборен храм на обителта.
Оттогава всяка година на тази дата братството на Рилския манастир отслужва панихида за упокоение на неговата душа.
