|В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
Екопътеката е изградена преди около 10 годинина 7 км от Рилски манастир, най-често посещавания район от парка и лесно достъпен. Дължина ѝ е около 1,5 км и ширина 2 м.
Положена е подходяща настилка, изработени и монтирани са парапети и подходяща инфраструктура - места за отдих, пейки, информационни табла и други.
Целта на екопътеката е интегриране на хора с трайни увреждания в обществото, създаване на условия за хора с трайни увреждания да контактуват с природата и да участват активно в нейното опознаване.
