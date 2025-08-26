В Рила масово отказват да са общински съветници 

© Фокус Архив Ново попълнение има в състава на Общинския съвет в Рила, предаде "Фокус“. Общинската избирателна комисия в града е одобрила рокадата в състава на гупата на Коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“. Председателят на местния парламент е изпратил писмо до ОИК – Рила, заедно със съответното заявление, с искане от страна на общинския съветник Лазар Лазаров за предсрочно прекратяване на правомощията му.



Искането е уважено и правомощията му са прекратени на основание "Подаване на оставка“. В същото време за новоизбран парламентарист в Рила е обявена Евелина Клинчева от листата на същата коалиция. По-късно тя е изпратила заявление, че не желае да положи клетва и да встъпи в изпълнение на пълномощията си на общински съветник защото ползва платен годишен отпуск по майчинство.



Следващият по ред кандидат от листата е Вергил Георгиев, който е депозирал в ОИК- Рила заявление, че не е съгласен и не желае да бъде обявен за избран за общински съветник. С идентично съдържание е подадено заявление и от следващия по ред кандидат Богомила Сотирова.



По този начин ОИК - Рила намира, че следва да обяви за избран следващият по ред кандидат от листата на Коалиция " Продължаваме промяната – Демократична България", а именно Методи Джиков.