|В Рила масово отказват да са общински съветници
Искането е уважено и правомощията му са прекратени на основание "Подаване на оставка“. В същото време за новоизбран парламентарист в Рила е обявена Евелина Клинчева от листата на същата коалиция. По-късно тя е изпратила заявление, че не желае да положи клетва и да встъпи в изпълнение на пълномощията си на общински съветник защото ползва платен годишен отпуск по майчинство.
Следващият по ред кандидат от листата е Вергил Георгиев, който е депозирал в ОИК- Рила заявление, че не е съгласен и не желае да бъде обявен за избран за общински съветник. С идентично съдържание е подадено заявление и от следващия по ред кандидат Богомила Сотирова.
По този начин ОИК - Рила намира, че следва да обяви за избран следващият по ред кандидат от листата на Коалиция " Продължаваме промяната – Демократична България", а именно Методи Джиков.
