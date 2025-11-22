Огнян Атанасов. На възпоменанието присъстваха гости, местни жители и наследници на войниците, служили в полка.
Събитието започна с панихида в памет на загиналите войници от селото, отслужена от Велбъждския епископ Иссак. С присъствието и молитвите си той отдаде дълбока почит към героите. Дъждът, който заваля по време на церемонията, се превърна в символичен израз на скръбта, но и на уважението към паметта на загиналите.
Кметът на село Раждавища Стоян Раждавички откри събитието с трогателно слово. Той припомни трудностите, през които са преминали войниците от полка, включително липсата дори на най-основното за оцеляване – хляба. Кметът подчерта значението на съхраняването на паметта за тези български герои, дали всичко за свободата на България.
Програмата продължи с доклади на Йордан Костадинов от Народно читалище "Ген. Владимир Заимов 2013“ и на кмета на селото. Те представиха историята и подвизите на 13-и пехотен Рилски полк. Специално подготвено табло, изложено от читалището, показа снимки на наследници на участници в полка и други исторически фотографии, свързани с бойната му слава.
Сред гостите беше и заместник-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова, която изрази благодарност към организаторите и подчерта значението на подобни инициативи за опазването на местната и националната памет. На събитието присъства и общинският съветник Иван Иванов, който също поднесе почит към героите от полка.
Членове на Дружество "Традиция“, заедно с наследници на войниците, допринесоха със своето присъствие за автентичността на възпоменанието. Духовият оркестър при Община Кюстендил изпълни патриотични и тържествени мелодии, които засилиха емоционалната атмосфера.
Възпоменанието не само почете паметта на загиналите, но и събуди силно чувство на съпричастност и гордост към хората, които са се жертвали за свободата на България. Местните жители и всички присъстващи бяха обединени от желанието да пазят историята жива.
Кметът на Раждавица изрази удовлетворение от активността на местната общност и подчерта, че подобни събития укрепват духа на хората и напомнят за ценността на свободата и саможертвата на героите.
Събитието завърши с раздаване на подавки – питка и баничка – като жест на уважение към загиналите. Организаторите подчертаха, че ще продължат да работят за съхраняването на паметта за 13-и пехотен Рилски полк и неговите герои.
