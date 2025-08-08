Новини
В Петрич стартира кампания за събиране на данни за новата такса битови отпадъци
Автор: ИА Фокус 14:53Коментари (0)114
©
Община Петрич стартира кампания по събиране на декларации във връзка с въвеждането на новия модел за изчисляване на такса "битови отпадъци“, който ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Промените се прилагат съгласно последните изменения в Закона за местните данъци и такси и предвиждат преминаване към изцяло нов начин на определяне на дължимите суми. С отпадането на досегашния подход, базиран на данъчната оценка или балансовата стойност на имотите, новата система предвижда таксата да се определя според количеството генерирани отпадъци, според броя и обема на използваните съдове за смет и честотата на тяхното извозване, или спрямо броя на реалните ползватели на услугата в дадения имот.

В тази връзка, в периода от 7 август до 30 септември 2025 г., всички собственици, наематели и ползватели на имоти, както и юридически лица, следва да подадат декларации с актуална информация. Необходимо е да бъдат посочени броят на ползвателите в имота, спецификите на експлоатация за стопански обекти, включително площ, капацитет и брой служители, както и наличните съдове за смет и тяхната вместимост. Декларациите могат да бъдат подадени на място в Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес бул. "Цар Борис III“ №13 в гр. Петрич, в делнични дни от 08:00 до 16:30 ч. без прекъсване, или по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл адрес: mdt@petrich.bg.

Важно уточнение е, че за сгради в режим на етажна собственост декларацията се подава от управителя или председателя на управителния съвет. В случаите, когато не бъде подадена декларация в срок, Община Петрич ще използва служебно наличните данни от Националната база "Население“, НАП, НОИ и други официални регистри. За повече информация и съдействие гражданите могат да се обръщат към Дирекция "Местни данъци и такси“ на място или да се свържат по телефон: 0745/ 60570.






