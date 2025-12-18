В Посетителския и информационен център на Природен парк "Рилски манастир“ се проведе специализирано обучение за служители от дирекциите на Природен парк "Рилски манастир“ и Природен парк "Беласица“, предаде. Обучението е част от разширяващото се сътрудничество с Националната асоциация на доброволците в Република България.Наскоро е проведена среща с председателя на асоциацията Ясен Цветков, по време на която са обсъдени възможностите за бъдещи съвместни дейности в областта на опазването на природното богатство, развитието на доброволчеството и екологичното образование.Обучението се води от Тодор Грозданов, секретар на Националната асоциация на доброволците в Република България, и е посветено на темата "Справяне с горски пожари и практически действия“. Участниците усвояват ключови знания и техники за реакция при горски пожари, превенция, координация на екипи и безопасност при теренни ситуации."Съвместните инициативи с партньорски организации са важна стъпка към по-ефективна защита на природните територии и повишаване на готовността за действия при рискови ситуации“, посочиха от Природния парк.