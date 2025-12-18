ЗАРЕЖДАНЕ...
В ПП "Рилски манастир" проведоха обучени за превенция на пожарите
Наскоро е проведена среща с председателя на асоциацията Ясен Цветков, по време на която са обсъдени възможностите за бъдещи съвместни дейности в областта на опазването на природното богатство, развитието на доброволчеството и екологичното образование.
Обучението се води от Тодор Грозданов, секретар на Националната асоциация на доброволците в Република България, и е посветено на темата "Справяне с горски пожари и практически действия“. Участниците усвояват ключови знания и техники за реакция при горски пожари, превенция, координация на екипи и безопасност при теренни ситуации.
"Съвместните инициативи с партньорски организации са важна стъпка към по-ефективна защита на природните територии и повишаване на готовността за действия при рискови ситуации“, посочиха от Природния парк.
