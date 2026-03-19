В Международен панаир Пловдив започна форум за тенденциите и технологиите в модния бранш
По думите му експозицията в Палата №6 отразява креативното мислене и новостите в бранша. Той благодари на изложителите и на специалния партньор - световно известния дизайнер Иван Донев, за елегантната визия на форума. От своя страна стилистът с десетки награди от световните модни сцени поясни, че от 2018 година "ТексТейлър Експо“ развива красотата, естетиката, модата и бъдещето на този бизнес.
Той подчерта, че това е изкуство, което се превръща в бизнес, започващ с образование, за да стигне до бранда, бляскавите подиуми, красивите корици и елегантните бутици. "CreativeLab"е първа стъпка в тази посока“, поясни Иван Донев и благодари също на образователните институции, които участват в изложението.
Целта на творческата му работилница е да подпомага и развива мотивирани млади таланти да успяват. Първата среща днес в рамките на инициативата е с Елена Копанарова от OECON GROUP.
"Тя пристигна от Солун, за да разкаже на всички вас за новите възможности за финансиране на млади креативни хора, творчески идеи и арт проекти“, обяви успешният дизайнер.
Той съобщи в аванс, че се обсъжда споразумение с OECON GROUP за партньорство в следващото издание на "ТексТейлър Експо“ през 2027, на което да участват млади дизайнери от 20 европейски страни. Един от тях ще спечели и голямата награда на бляскавата гала вечер, която по-късно ще бъде съобщена, стана ясно от думите на маестро Донев. Досега най-ярките млади таланти получаваха шанс за обучение в най-старото училище за висша мода Accademia Coefia - Рим, Италия. Самият Иван Донев е възпитаник на Академията и продължава да прославя институцията с мащабни постижения.
"ТексТейлър Експо“ 2026 отново събира компании от текстилния, кожарския и модния сектор. Те представят актуалните тенденции и технологии в облеклата и аксесоарите. Посетителите ще открият нови колекции, текстил, трикотаж, обувки, чанти, шапки, очила, машини, материали и консумативи. Тридневната изложба е наситена с лекции, семинари и обучения, презентации на иновации и визии в модния бранш.
На официалното откриване днес присъстваха посланикът на Р Молдова Н.Пр. Емил Джакото, заместник –кметът на Пловдив Хакъ Сакъбов, директори на професионални гимназии по облекло и дизайн, изложители.
Утре, 20 март, в Международен панаир Пловдив започва още едно бляскаво събитие – Италианският фестивал за красотата и прическата. Официалната церемония по откриването на 32-ото издание ще се състои в Палата №3 от 11:00 часа.
Още от категорията
Дупница посреща пролетта с тридневен младежки фестивал
16:15 / 18.03.2026
Обявиха областен конкурс в Кюстендил в памет на героите от "Желез...
15:17 / 18.03.2026
В Дупница стартира проект за десегрегация в училищата
14:04 / 18.03.2026
Присъди заради кражба от соларен парк край Кюстендил
12:49 / 18.03.2026
