В Кюстендилско почитат Трифон Зарезан
В село Багренци читалище "Отец Паисий 1928“ организира конкурс, който ще започне в 12.00 часа. Участниците ще премерят майсторство в няколко категории – най-добро червено вино, бяло вино, розе и най-добро мезе за вино. Във всяка категория ще бъде излъчен победител.
Празничната програма в село Жиленци започва от 13.00 часа и се организира от читалище "Димитър Каляшки 1920“. Акцент в честването ще бъде традиционният ритуал по зарязване на лозята – символ на плодородие и берекет.
По традиция читалище "Спасовица 2008“ в село Николичевци също кани жители и гости да се включат в отбелязването на Трифон Зарезан. Началото е от 13.00 часа с показно зарязване на лозницата в дома на семейство Гоневи. Празникът ще продължи в двора на читалището с дегустация и конкурс за най-хубаво бяло и червено домашно вино, като за най-добрите са предвидени награди.
Хубавата музика, доброто вино и веселото настроение ще бъдат неизменна част от празничния ден.
