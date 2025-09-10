В Кюстендилско хванаха крадци и вандали

© Фокус Архив Кюстендилски криминалисти са установили 54-годишен мъж с двойно гражданство – българско и северномакедонско, обявен за международно издирване от ИНТЕРПОЛ, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Мъжът е бил с категория "осъден“. Уведомен е дежурен служител от ДМОС – МВР.



През изминалата нощ 35-годишен мъж от Благоевград е счупил стъкло на игрална машина в игрална зала в гр. Кочериново. Задържан е с полицейска заповед в РУ Рила. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.



Дупнишки полицаи са установили извършителя на кражба на мобилен телефон от 16-годишно момче в Дупница. Деянието бе заявено на 28 август в РУ Дупница. Извършителят е 14-годишен, от с. Джерман е. Работата по образуваното досъдебно производство продължава РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.



Вчера дупнишки полицаи са установили извършителя на повреждане на чужда собственост – 30-годишен мъж от с. Баланово е повредил ел.табло, дограма и мебели в жилище в Дупница. Деянието е извършено на 8 септември малко след 23.00 ч. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.