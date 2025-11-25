Община Кюстендил започна есенната кампания по залесяване, в рамките на която в града ще бъдат засадени близо 200 нови дръвчета, предаде. Инициативата е част от дългосрочните усилия на местната администрация за обогатяване на зелената система, подобряване качеството на въздуха и устойчиво развитие на градската среда.През изминалата седмица вече бяха засадени дръвчета на няколко ключови места. В зелената ивица пред блока на бул. "Македония“ №24, на ул. "Цар Освободител“ и в участъка пред бл. №34 на същата улица.Следващият етап от кампанията е планиран за 28 ноември, когато ще бъдат засадени 40 дръвчета в зелената площ по десния бряг на река "Банщица“ - от ул. "Бенковски“ до края на коригирания участък. Паралелно с това кълбовидни акации ще бъдат засадени по бул. "Дондуков“ и на ул. "Бузлуджа“, за да се обогати озеленяването и в тези части на града.През пролетната кампания на 2025 г. вече бяха засадени 150 нови дървета, а с настоящата есенна инициатива броят им значително ще се увеличи.