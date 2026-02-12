ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил започват безплатни обучения по дигитални умения за младежи
© ФОКУС
Програмите са безплатни и са насочени към ученици и младежи на възраст от 13 до 29 години. В тях могат да се включат и ученици в риск от отпадане или вече отпаднали от училище, младежи, които не учат и не работят, както и представители на други уязвими групи.
Желаещите ще получат безплатни учебни материали. Обученията ще се провеждат в модерна среда, а при успешно завършване участниците ще получат сертификат.
Целта на инициативата е да бъдат повишени дигиталните умения и конкурентоспособността на младите хора, както и да се подпомогне тяхната реализация на пазара на труда.
