Служители на Районните управления в Бобов дол и Кюстендил са установили 69-годишен мъж, обявен за издирване чрез ИНТЕРПОЛ – Албания, съобщиха от пресцентъра на. Задържаният е с двойно гражданство – българско и албанско, и с адрес в София.Спрямо него е наложена мярка "задържане“ от албанските власти с цел екстрадиране за извършено престъпление, свързано с нелегална миграция. Мъжът е бил обявен и за общодържавно издирване от ИНТЕРПОЛ – България с цел установяване на местонахождението му.За случая е уведомена издирващата го международна структура.