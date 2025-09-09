ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Кюстендил задържаха издирван заради изнасилване в Германия
В искането на Окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража“ се посочва, че правната квалификация по Наказателния кодекс на издаващата държава е: изнасилване в идеална съвкупност с умишлена телесна повреда и нарушение на неприкосновеността на дома, в идеална съвкупност с опит за принуда, с кражба и опит за принуда. Защитата пледира за по- лека мярка – "Домашен арест“ или "Парична гаранция“, оспорвайки посочените в ЕЗА факти и обстоятелства.
Определението на Окръжен съд Кюстендил, с което по отношение на Р. Х. е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“, подлежи на обжалване и/или протест пред Софийския апелативен съд.
Окръжен съд Кюстендил намира, че следва да бъде определена мярка за неотклонение "Задържане под стража“ по отношение на исканото за задържане лице, по представената ЕЗА, а едно от деянията, които тя касае е "изнасилване“. За посочените престъпления се предвижда наказание "лишаване от свобода“ за срок от 15 години.
От представения превод е видно, че заповедта е издадена от съдия в Районен съд – Аугсбург, Бавария. Обвиняемият Р. Х. декларира съгласие за предаване, но видно от материалите по приложената преписка, по описа на Окръжна прокуратура-Кюстендил е възникнал проблем във връзка с установяването на търсеното лице в България, като не е било възможно намирането му на известния адрес в Република България и е бил обявен за общодържавно издирване.
Съществува вероятност, търсеното лице да се укрие, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: