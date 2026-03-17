ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил задържаха издирван от Турция мъж
© ФОКУС
Сред доказателствата по делото е валидна заповед за задържане от 02.12.2024 г. на Прокуратурата в Текирдаг, Република Турция, въз основа на Присъда от Висш съд Текирдаг. Лицето е задържано на 14.03.2026 година при извършена проверка на ГКПП – Гюешево, при влизане в Република България, въз основа на бюлетин за международно издирване на Интерпол. U. M. от Република Косово е обявен за международно издирване с цел арест и екстрадиция, за извършване на престъпления, свързани с производство и търговия с наркотични и психотропни вещества, за което му е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 18 години, от които има да доизтърпи остатък от 13 г., 5 месеца и 3 дни в Република Турция, се посочва в искането за Временно задържане под стража на Окръжна прокуратура Кюстендил.
Окръжен съд намира искането на прокуратурата за основателно, доколкото са налице условията на ЗЕЕЗА и НПК. Искането на компетентните власти на молещата страна за временно задържане на чуждия гражданин, до приключване на процедурата по екстрадиране, отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 2 от Европейската Конвенция за екстрадиция. Съдът намира, че по отношение на исканото лице е налице реална и непосредствена опасност да се укрие – касае се за чужд гражданин, който няма постоянен или настоящ адрес на територията на България и Европейския съюз, обявен за международно издирване от компетентните власти на Р. Турция въз основа на изпълнение на влязла в сила присъда.
Тези обстоятелства са достатъчни, за да се обоснове реалната и непосредствена опасност лицето да се укрие, с цел избягване на изтърпяване на наложено наказание. Не се споделя доводът за необходимостта от определяне на по-лека мярка за неотклонение, доколкото обвиняемият няма никакви лични, професионални и трудови връзки в Р България, се посочва в мотивите на съдия Пенка Братанова.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.