|В Кюстендил задържаха издирван от Германия албанец
Едното е подбуждане към незаконен внос на наркотични вещества в значителни количества, а другото - незаконна търговия с наркотични вещества в значителни количества.
Европейската заповед за арест е издадена от съдия в Районен съд - Вюрцбург през 2022 година. Миналата седмица мъжът е пристигнал на ГКПП – "Гюешево“ за влизане в Република България като пътник, с лек автомобил. При въвеждане на личните му данни в информационната система, било установено, че по отношение на него е издадена Европейска заповед за арест.
При така установеното, съдът намира постъпилото искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ за основателно. Задържаното лице се издирва от съдебните власти на Федерална Република Германия, с цел провеждане на наказателно преследване за две престъпления. Л. К. е чужд гражданин и по отношение на него съществува опасност от укриване, доколкото същият няма и не сочи постоянен адрес в Република България, респективно адрес, на който да пребивава.
Престъпленията, за които се издирва са наказуеми с лишаване от свобода - с максимален срок до 15 години и са сред посочените по чл. 36, ал. 3 от ЗЕЕЗА. Несъмнено същите съставляват безспорно престъпления по законодателството на Република България, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - София.
