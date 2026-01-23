Двама мъже са задържани от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. При извършени полицейски проверки от 66-годишен мъж е иззета опаковка с кафяво прахообразно вещество (XTC/MDMA), а от другия – на 27 години, е иззета опаковка със суха листна маса (канабис).Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. По случаите са образувани бързи полицейски производства в Районното управление в Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.