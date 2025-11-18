ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил връчват сборника "Красотата на моя роден край"
В конкурса се включиха 220 участници – ученици от 1. до 12. клас от различни училища в региона. В него бяха представени произведения в областта на прозата, рисунката, архитектурния макет и късометражния филм. Всяка творба носи личния поглед на децата към родния край – неговите багри, природни богатства, дух и традиции.
"Децата на Кюстендил създадоха прекрасни произведения – рисунки, стихове, есета и видеа, изпълнени с любов към нашия град. Всяко от тях е малко късче от голямата картина на Кюстендил, видяна през очите на младите“, споделиха организаторите.
Сборникът, който ще бъде връчен по време на събитието, обединява всичко това – творби, идеи, цветове и послания, събрани в едно издание, което показва как следващото поколение вижда и усеща родния край.
Организаторите отбелязват, че инициативата има за цел не само да стимулира творческото развитие на децата, но и да насърчи чувството за принадлежност, уважение към местните корени и стремеж към опазване на културното наследство.
Празничната вечер ще продължи с концерт, посветен на Деня на християнското семейство.
В благоевградското село Българчево ще се проведе информационна среща по проект за безплатна подмяна на старите печки на дърва с по-екологични алтернативи
