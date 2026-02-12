Болницата в Кюстендил разшири възможностите си за лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, като в лечебното заведение вече са налични коронарни стентове от ново поколение, предаде. Целта е подобряване на лечението при пациенти с коронарна болест на сърцето, както при планови, така и при спешни случаи."Въвеждането на този тип стентове е важна стъпка към повишаване качеството и безопасността на лечението“, коментира д-р Павел Николов, инвазивен кардиолог в МБАЛ – Кюстендил. По думите му новите стентове се използват широко в съвременната интервенционална кардиология и позволяват ефективно лечение при различни клинични състояния.Сред характеристиките на стентовете са ултратънка и гъвкава структура, която позволява прецизно поставяне, както и лекарствено-отделяща технология, насочена към намаляване риска от повторно стесняване на кръвоносните съдове. Те са приложими при пациенти със сложни коронарни лезии и при остър инфаркт на миокарда.От лечебното заведение уточняват, че за здравноосигурените пациенти поставянето на тези коронарни стентове не изисква доплащане, тъй като лечението се покрива изцяло от Националната здравноосигурителна каса.