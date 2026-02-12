Сподели close
Болницата в Кюстендил разшири възможностите си за лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, като в лечебното заведение вече са налични коронарни стентове от ново поколение, предаде ФОКУС. Целта е подобряване на лечението при пациенти с коронарна болест на сърцето, както при планови, така и при спешни случаи.

"Въвеждането на този тип стентове е важна стъпка към повишаване качеството и безопасността на лечението“, коментира д-р Павел Николов, инвазивен кардиолог в МБАЛ – Кюстендил. По думите му новите стентове се използват широко в съвременната интервенционална кардиология и позволяват ефективно лечение при различни клинични състояния.

Сред характеристиките на стентовете са ултратънка и гъвкава структура, която позволява прецизно поставяне, както и лекарствено-отделяща технология, насочена към намаляване риска от повторно стесняване на кръвоносните съдове. Те са приложими при пациенти със сложни коронарни лезии и при остър инфаркт на миокарда.

От лечебното заведение уточняват, че за здравноосигурените пациенти поставянето на тези коронарни стентове не изисква доплащане, тъй като лечението се покрива изцяло от Националната здравноосигурителна каса.