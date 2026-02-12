ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил вече поставят коронарни стентове от нов тип
"Въвеждането на този тип стентове е важна стъпка към повишаване качеството и безопасността на лечението“, коментира д-р Павел Николов, инвазивен кардиолог в МБАЛ – Кюстендил. По думите му новите стентове се използват широко в съвременната интервенционална кардиология и позволяват ефективно лечение при различни клинични състояния.
Сред характеристиките на стентовете са ултратънка и гъвкава структура, която позволява прецизно поставяне, както и лекарствено-отделяща технология, насочена към намаляване риска от повторно стесняване на кръвоносните съдове. Те са приложими при пациенти със сложни коронарни лезии и при остър инфаркт на миокарда.
От лечебното заведение уточняват, че за здравноосигурените пациенти поставянето на тези коронарни стентове не изисква доплащане, тъй като лечението се покрива изцяло от Националната здравноосигурителна каса.
Земетресение в Дупница
10.02
Диана Русинова за Кресненското дефиле: Ежедневни срутвания на скална маса, а мостовете и тунелите са в апокалиптично състояние
08.02
