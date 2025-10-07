В Кюстендил учат децата на финансова грамотност

© Фокус Архив Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ в Кюстендил продължава образователните срещи с най-малките си читатели, предаде "Фокус“. От 14.00 часа в залата на Младежкия център ще се проведе среща с автора на поредицата детски книги "Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози“ - Младен Запрянов.



Авторът е издал и книжка със стикери, показваща как изглеждат монетите от 1 евро и 2 евро на всички страни, които използват единната валута. Освен забавна, тя представя и възможността децата да се запознаят с това какво е изобразено на гербовата страна. Така ще научат не само как изглеждат монетите, а и интересни неща за различните страни.



"Авторът Младен Запрянов, който гостува в Кюстендил за четвърти път, ще запознае малките читатели с най-новата си книга от поредицата, посветена на предстоящото преминаване към еврото. Темите са адаптирани за деца, а част от действието в книгата се развива именно в Кюстендил. Целта на инициативата е децата да развиват умения за боравене с пари и разбиране на финансовите процеси по достъпен начин“, посочи директорът на библиотеката в Кюстендил София Пейчева.