В Кюстендил търсят приемни семейства

Община Кюстендил изпълнява проект за повишаване на капацитета на служителите в Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила, предаде "Фокус". Целта е да се затвърди предоставянето на приемната грижа на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.



Повишаването на капацитета на служителите, ангажирани с приемната грижа, има за цел да осигури по-добра подкрепа за предоставянето на грижи в семейна среда на деца, които не могат да живеят със своето родно семейство. Приемната грижа осигурява за определен период от време сигурна и безопасна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие.



Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни семейства от община Кюстендил. На кандидатите ще бъде предоставена информация относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбор и утвърждаване, както и същността и целта на настаняването на дете в приемно семейство.