В Кюстендил събират данни за такса смет от бизнеса

© Фокус Архив Всички юридически лица в Кюстендил, които притежават нежилищни имоти, ще трябва да подадат декларации, свързани с определянето на таксата за битови отпадъци за 2026 година, предаде "Фокус“. От Дирекция "Местни приходи“ към Община Кюстендил вече е започнало изпращането на уведомителни писма до фирмите,



Срокът за подаване на декларациите е до 31 октомври 2025 г. или в 7-дневен срок от получаването на писмото.



Юридическите лица трябва да предоставят информация относно необходимите съдове за събиране на отпадъци, броя на служителите или други лица, които пребивават в имота, както и каква икономическа дейност се извършва на място. Декларациите трябва да бъдат подадени в писмен вид в Дирекция "Местни приходи“.



От общинската администрация предупреждават, че при неподаване на необходимите данни, таксата ще бъде изчислена служебно на база предварително определено индивидуално количество битови отпадъци за съответния имот.



Мерките са част от усилията на общината за по-точно и справедливо определяне на дължимите суми за сметосъбиране, сметоизвозване и останалите компоненти на такса "битови отпадъци“, съобразени с конкретните нужди и дейност на всеки бизнес.