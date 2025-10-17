Новини
В Кюстендил стискат палци за одобрение на две ключови инвестиции
Автор: Венцислав Илчев 14:54
© Фокус
виж галерията
Областният информационен център – Кюстендил проведе публично обсъждане на две интегрирани териториални инвестиции за Югозападния регион, предаде репортер на "Фокус“. Събитието се състоя в заседателната зала на Общината, като в него взеха участие кметът инж. Огнян Атанасов, зам.-кметът с ресор "Интегрирано планиране и регионално развитие“ Николай Дочев, директорът на Института по земеделие – Кюстендил доц. д-р Илияна Кришкова, председателят на сдружение "Ларго“ Сашо Ковачев, както и представители на други партньорски организации, включени в разработените инвестиционни концепции.

"Двете концепции са подадени от страна на Община Кюстендил като водещ партньор. Те са преминали етап на административно съответствие и допустимост, а следващата стъпка в процеса на тяхната оценка са настоящите публични обсъждания. Целта е да се представят планираните интервенции и да се потърси мнението на широката общественост“, обясни Любомира Велинова, управител на Областния информационен център – Кюстендил.

Кметът инж. Огнян Атанасов подчерта значимостта на проектите: "Разработените концепции са изключително важни за общността не само на територията на община Кюстендил, но и за останалите общини и партньорски организации.“ Той представи в детайли целите и очакваните резултати от проектите.

Първата концепция носи името "Устойчиво развитие на общините от Югозападна България чрез кохезионна политика“ и е с общ бюджет от 32 198 000 лв. Партньори са общините Благоевград, Кочериново, Симитли и Югозападният университет "Неофит Рилски“. Целта е устойчиво развитие чрез използване на специфичния потенциал на общините и надграждане на образователната, социалната и жилищната инфраструктура.

Втората концепция е озаглавена "Интегриран модел за устойчиво териториално развитие на Югозападен регион чрез инвестиции в жизнена среда, човешки капитал, социално включване и съгласувани секторни политики“. Общият ѝ бюджет е 36 002 551 лв. Партньори по проекта са Община Благоевград, Институт по земеделие – Кюстендил, сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение“ и Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев“ – Кюстендил.

Целите на втората концепция включват интегрирани инвестиции в подобряване на жизнената среда, повишаване на качеството на живот, социално включване на уязвими групи, модернизация на публичната инфраструктура, както и развитие на научно-образователния капацитет в подкрепа на устойчивото земеделие и здравеопазването.

Очаква се одобрението на двете концепции да отвори нови възможности за регионално развитие и подобряване на условията на живот в Югозападна България, с водещата роля на Кюстендил.







