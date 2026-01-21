Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Читалище "Братство 1869“ – Кюстендил обяви началото на двадесетото юбилейно издание на Националния литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов“, предаде ФОКУС. Целта на конкурса е да продължи и утвърди богатата литературна традиция на Кюстендил, за чието развитие значителен принос има творчеството на поета Биньо Иванов, свързал трайно съдбата си с града.

Националният литературен конкурс се провежда ежегодно през месец май под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. В състава на журито традиционно участват утвърдени имена от българската литературна сцена.

Право на участие имат български автори от страната и чужбина. Всеки участник може да представи до три непубликувани стихотворения. Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 24 април 2026 г. на електронната поща на читалището – chitalishte@bratstvokn.org, или на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18, читалище "Братство 1869“.

В рамките на конкурса ще бъдат присъдени три парични награди, както и шест специални предметни отличия.