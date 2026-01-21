ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил стартира юбилейното издание на поетичния конкурс "Биньо Иванов"
Националният литературен конкурс се провежда ежегодно през месец май под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. В състава на журито традиционно участват утвърдени имена от българската литературна сцена.
Право на участие имат български автори от страната и чужбина. Всеки участник може да представи до три непубликувани стихотворения. Творбите трябва да бъдат изпратени най-късно до 24 април 2026 г. на електронната поща на читалището – chitalishte@bratstvokn.org, или на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18, читалище "Братство 1869“.
В рамките на конкурса ще бъдат присъдени три парични награди, както и шест специални предметни отличия.
